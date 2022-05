Ischia: sindaco, no a monopattini e bici elettriche nella ztl

Sì ai mezzi elettrici ma senza esagerare: è questo il senso della norma firmata dal sindaco di Ischia Enzo Ferrandino che ha appena emanato una ordinanza che vieta la circolazione di bici elettriche e monopattini nelle ztl.

Nel centro del comune capoluogo dell'isola vengono attivate, nel periodo estivo, numerose zone pedonali per assicurare la tranquillità e la vivibilità di turisti ed ischitani. Proprio in quelle zone negli anni passati si sono verificati episodi relativi proprio all'uso improprio delle bici elettriche che hanno convinto l'amministrazione ad emettere il provvedimento di stop: "Vogliamo privilegiare l'uso dei mezzi di trasporto senza motore a scoppio, ma questi vanno regolamentati per preservare la pubblica incolumità; un utilizzo smodato di bici a pedalata assistita, monopattini e hoverboard elettrici si traduce in un pericolo per i pedoni e snaturano il senso delle Ztl che devono restare oasi di tranquillità".