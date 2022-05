Concorso Eleganza Villa d'Este, Prelude Tour parte da Milano

Per l'edizione 2022 l'evento dedicato ai veicoli storici d'eccellenza più esclusivo al mondo - il Concorso d'Eleganza Villa d'Este in programma dal 20 al 22 maggio - esce dai suoi confini naturali sul Lago di Como. Lo fa per continuare a offrire un programma coerente con il periodo e nell'ottica del continuo miglioramento, e in questo ambito gli organizzatori hanno deciso che l'ormai tradizionale Prelude Tour inizierà per la prima volta nella vicina Milano.

Come ha annunciato oggi Massimiliano Di Silvestre presidente e Ad di Bmw Italia durante la conferenza di presentazione nell'esclusivo foyer Toscanini del Teatro alla Scala, una ventina dei 'gioielli' partecipanti al Concorso percorrerà il giovedì prima dell'evento principale un percorso scelto per il Concorso d'Eleganza sul Lago di Como e arriverà nel pomeriggio a Cernobbio. Le automobili potranno essere ammirate dal pubblico nella prestigiosa piazza della Scala prima della partenza attorno alle 10.30 di giovedì 19 maggio.

La parata principale con tutti i partecipanti si svolgerà come di consueto sabato nei giardini di Villa d'Este. In questa giornata verrà consegnata l'ambita Coppa d'Oro Villa d'Este, premio assegnato per referendum pubblico all'auto più bella ed elegante.

Il punto forte del fine settimana del Concorso sarà come d'abitudine l'evento di domenica nei giardini di Villa d'Este, con l'esposizione delle auto storiche e delle concept car e la proclamazione del vincitore di ogni classe. L'assegnazione del trofeo 'Bmw Group Trophy - Best of Show' verrà comunicata per la prima volta nel pomeriggio, per agevolare il lavoro della stampa.

Nella stessa domenica 22 maggio, ma nella vicina Villa Erba si svolgerà inoltre il nuovo evento Wheels & Weisswürscht Lake Como pensato per vivere una giornata all'insegna dell'atmosfera rilassante, secondo il motto Casually Celebrating Cars. Con un'eco alla Germania - patria di Bmw Group Classic che da oltre 20 anni porta avanti con passione e impegno la sua collaborazione con il Grand Hotel Villa d'Este - l'evento accoglierà Club Automobilistici internazionali di Bmw, Mini e di altri marchi. Nei giardini di Villa Erba, moltissimi appassionati di automobili metteranno in mostra i loro 'tesori' per gli ospiti e per i veicoli più spettacolari della storia di Bmw M (che sul Lago di Como festeggia i 50 anni dalla sua fondazione) sarà messa a disposizione un'area riservata. Tra le varie presenze tre dei leggendari Bmw M Ring-Taxi al Nürburgring.

il nuovo evento Wheels & Weisswürscht Lake Como sarà aperto al pubblico ma occorre prenotare gli ingressi al sito https://www.concorsodeleganzavilladeste.com/it/visitatori/giorna ta-di-eleganza/ Durante il Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2022 verranno presentate circa cinquanta straordinarie auto che rappresentano quasi un secolo di storia automobilistica, suddivise in sette classi. Spicca il gruppo delle 8 auto della classe 'The Cavallino at 75: Eight Decades of Ferrari represented in eight Icons' e la classe specifica '50 Years of Mean Machinery: Bmw's M Cars and their Ancestors' dedicata all'anniversario del brand delle auto sportive. (ANSA).