Villa d'Este Style, tutto pronto per l'undicesima edizione

Si avvicina l'appuntamento con l'undicesima edizione di Villa d'Este Style One Lake One Car, evento su invito ideato da Villa d'Este per celebrare la leggendaria Alfa Romeo 6C 2500 SS Villa d'Este e che quest'anno andrà in scena il primo maggio. Come ogni anno, la struttura affacciata sul lago dedica un'intera giornata a questo modello di automobile che porta il suo stesso nome. La tradizione nasce nel 1949 quando, al Concorso d'Eleganza, l'Alfa Romeo 6C 2500 SS stupì la giuria.

Tra il 1949 ed il 1952 vennero costruite a Milano dall'Alfa Romeo e dalla Carrozzeria Touring trentadue vetture: ad oggi ne risultano esistenti meno di una ventina e cinque di queste parteciperanno all'edizione di Villa d'Este Style One Lake One Car 2022. Ad accompagnare le auto del Biscione, ci sarà una selezione di vetture. Ospite speciale dell'edizione sarà invece un motoscafo motorizzato Alfa Romeo 6C 2500, nato come progetto militare all'inizio degli anni Quaranta e prodotto in pochi esemplari, di cui cinque residuati bellici sono stati acquistati dal Cantiere Riva di Sarnico che li ha trasformati in motoscafi da diporto deluxe per privati.

"Villa d'Este celebra quest'anno la sua 150esima stagione - ha commentato Giuseppe Fontana, presidente del Gruppo Villa d'Este - che sarà piena di momenti indimenticabili, tra cui gli immancabili appuntamenti con i nostri boutique events di Villa d'Este Style, di cui One Lake One Car rappresenta il fiore all'occhiello. Siamo molto orgogliosi di poter contribuire alla diffusione della cultura del bello, dell'autenticità e dell'eleganza, di cui Villa d'Este ne è emblema". Proprio di recente, Villa d'Este ha aggiunto un nuovo importante pezzo alla sua collezione: un modello di Alfa Romeo Stelvio 6C Villa d'Este, versione speciale prodotta in edizione limitata e che rende omaggio all'auto che ha segnato la storia di Alfa Romeo, sempre la 6C 2500 SS Villa d'Este.