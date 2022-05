Salgono i prezzi settimanali dei carburanti. Secondo le rilevazioni del Mite all'8 maggio scorso, la media nazionale della benzina in modalità self si è attestata a 1,808 euro al litro, circa 3 centesimi in più della settimana precedente. In netto rialzo anche il gasolio che, sempre al self, si attesta a 1,830 euro al litro, in questo caso in rialzo di quasi 4 centesimi.