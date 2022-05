Benzina: QE, nuovi ritocchi, sale anche diesel, cala metano

Arrivano nuovi ritocchi al rialzo su benzina e diesel, mentre sono in calo i prezzi medi per il Gpl e il metano auto. Oggi in particolare ad interviene sui prezzi raccomandati di benzina e diesel è Tamoil con un ritocco al rialzo di due cent. Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self aumenta a 1,820 euro al litro (1,816 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,813 e 1,830 euro al litro (no logo 1,811). Il prezzo medio praticato del diesel self sale a 1,842 euro al litro da 1,837, con le compagnie tra 1,836 e 1,850 euro al litro (no logo 1,834). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato va a 1,957 euro al litro (1,953), con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 1,896 e 2,036 euro al litro (no logo 1,865). La media del diesel servito è a 1,978 euro al litro (contro 1,973), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,926 e 2,057 euro al litro (no logo 1,886). Scendono leggermente i prezzi praticati del Gpl attestandosi tra 0,847 e 0,863 euro al litro (no logo 0,848). Infine, continua a calare il prezzo medio del metano auto che continuano a recepire il taglio fiscale deciso dal Governo e si colloca tra 1,787 e 2,031 (no logo 1,834).