Auto: approvato il regolamento della 106/a Targa Florio

E' stato approvato il Regolamento Particolare di Gara della 106^ Targa Florio.

Il Commissario Straordinario Giovanni Pellegrino, appena si è insediato, ha firmato il documento e lo ha inoltrato per il visto di competenza al Delegato/Fiduciario ACI Sport Sicilia Daniele Settimo, successivamente il regolamento è stato approvato dal Direttore per lo sport di ACI Marco Ferrari.

Continua in modo regolare e fluido il percorso di avvicinamento alla competizione che dal 5 al 7 maggio sarà terzo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, del Campionato Italiano Rally Auto Storiche e della Coppa Rally di Zona.

Tutti i documenti relativi alla gara nelle sue tre forme, sono disponibili sul sito della stessa competizione e sul quello ufficiale dei campionati italiani di ACI Sport. Sono state già formalizzate diverse iscrizioni, che sarà possibile perfezionare fino a mercoledì 27 aprile. Ufficiale anche il programma e gli orari.

"Un lavoro molto articolato che ha priorità dato l'approssimarsi dell'evento - ha spiegato Pellegrino - apprezzo la professionalità dello staff dell'Automobile Club Palermo che opera su competenze precise e sempre in stretta collaborazione con ACI Sport. L'approvazione dell'RPG da via libera a tutte le procedure necessarie e velocizza molte operazioni".