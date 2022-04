Mercedes: Jelinek, da Formula E know how per EQXX

"Il nostro programma di elettrificazione va avanti a passo spedito e recentemente abbiamo presentato una concept car con una autonomia di più di 1000 km con una singola carica e con un consumo energetico eccezionale inferiore ai 10 kWh per 100 chilometri. E' la EQXX che vedremo su strada fra due anni. Non è un prototipo "show", è un modello molto avanzato sia tecnologicamente che sotto il profilo dell'aerodinamica". Lo ha detto Radek Jelinek, Presidente e Ceo di Mercedes Benz Italia, parlando con i giornalisti in occasione della tappa italiana della Formula E a Roma.

La EQXX - ha spiegato Jelinek - "è frutto anche del lavoro che viene svolto nelle gare della Formula E, il campionato della auto elettriche. Un laboratorio che ci permette di sperimentare soluzioni che poi vediamo nelle auto di tutti i giorni. Tutto rientra nella nostra strategia Ambition2039 grazie alla quale diventeremo un'azienda Carbon Neutral, dagli impianti di produzione alle automobili, a partire da quella data''. Non solo elettrico però: Radek Jelinek pensa anche alle vetture con motori a combustione interna e in particolare ai diesel, sempre più puliti ed efficienti. "I motori endotermici - ha detto - continueranno ad esserci sulle nostre vetture e nei prossimi mesi lanceremo la nuova GLC e i facelift della Classe A e Classe B. Elettrico e termico sono due mondi che camminano in modo parallelo: proprio in questi giorni stiamo lanciando la nuova EQE e abbiamo presentato a Berlino la Smart #1".

Ma secondo Jelinek, affinchè le auto elettriche prendano veramente piede nel nostro Paese c'è bisogno di una politica di svecchiamento del parco auto circolante. "In Italia le vetture stravecchie e inquinanti sono circa 20 milioni. Sto parlando delle auto euro 4 e quelle precedenti. Quindi anche se in futuro avremo tante auto elettriche, ma ci saranno ancora queste auto in circolazione non avremo risolto nulla". Secondo Jelinek bisogna incentivare a far fuori queste auto vecchie e inquinanti e attivare un mercato verso auto di auto euro 6 e auto elettriche anche usate. Quando arriveremo a questo sicuramente ci sarà anche l'investimento per fare l'infrastruttura di ricarica che in Italia adesso è carente. Una politica del genere avviene già anche in altri Paesi europei".

All'incontro con i giornalisti era presente anche Ian James, team principal della Mercedes-EQ Formula E Team il quale ha ricordato la stretta simbiosi che c'è fra la Formula 1, la Formula E e le auto di produzione di serie. "La cosa che più ci accomuna è la power unit e l'obiettivo è condividere i risultati tecnologici a beneficio l'uno dell'altro, dunque anche a favore delle auto elettriche di serie. Io stesso mi tengo in contatto con i responsabili del progetto EQ a Stoccarda e tutti noi che partecipiamo al progetto EQXX lavoriamo a stretto contatto. In Formula 1 l'obiettivo è la velocità pura, in Formula E la gestione dell'energia ha un ruolo fondamentale".