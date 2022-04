Maserati: Tavares alla guida della GranTurismo Folgore

Per la prima volta, un prototipo della coupé full electric Maserati GranTurismo Folgore scende in strada e lo ha fatto con Carlos Tavares alla guida in occasione del Rome E-Prix 2022. Il CEO di Stellantis ha utilizzato la vettura prototipale della Casa del Tridente per lo spostamento al circuito romano di Formula E all'Eur.

La nuova GranTurismo sarà il primo modello nella storia di Maserati ad adottare soluzioni 100% elettriche. Prodotta presso il polo produttivo di Mirafiori, debutterà sul mercato nel 2023.

Vera icona del Brand, offrirà il caratteristico sound Maserati, oltre a soluzioni tecniche d'avanguardia, prestazioni di assoluto rilievo, comfort ed eleganza tipiche del Tridente.

"Maserati è innovativa per natura e proiettata al futuro. Per questo motivo, la Formula E è stata una scelta naturale per la Casa del Tridente, che sarà il primo Marchio italiano a competere nell'ABB FIA Formula E World Championship".

La variante più "spinta" della GranTurismo avrà un powertrain a tre motori con una potenza complessiva di 1.200 cavalli. Per percorrere 0-100 km/h basteranno poco più di due secondi, mentre la velocità massima sarà di oltre 300 km/h.

Maserati sarà il primo marchio italiano di auto di lusso a realizzare modelli 100% elettrici: entro il 2025, completerà la line-up elettrica ed entro il 2030 la intera gamma Maserati sarà full electric.