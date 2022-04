Polstrada scopre commerciante con 160 veicoli intestati

Un commerciante di Mantova, già titolare di una rivendita di auto, aveva intestati a suo nome 160 veicoli che poi ha venduto ad altrettanti acquirenti ma senza fare il previsto passaggio di proprietà. A scoprirlo sono stati gli agenti della Polizia Stradale nell'ambito di una indagine disposta dalla procura di Mantova.

Secondo l'accusa, il commerciante avrebbe omesso di versare 53mila euro tra esenzioni dell'imposta provinciale come rivenditore d'auto e di riduzione della cifra da versare al Pubblico registro automobilistico. Inoltre, mettendo a disposizione le auto, avrebbe evitato che le contravvenzioni per violazione del codice della strada seguissero il normale iter per essere poi riscosse. Parte dei 160 veicoli è stata rintracciata in diverse località italiane, confiscata e cancellata dal Pra.

Le indagini proseguono, di concerto con gli altri comandi della Stradale, per rintracciare e confiscare tutti i veicoli coinvolti. Al commerciante mantovano indagato è stato predisposto il 'blocco anagrafico' per impedirgli, in futuro, di vendere o acquistare veicoli.