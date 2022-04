Aston Martin Vantage, con AddArmor è antiproiettile

Una Aston Martin Vantage in versione James Bond. Il modello non è una delle auto protagoniste di un film della saga di 007 ma una versione blindata e antiproiettile realizzata su misura dall'azienda specializzata AddArmor. L'auto è dotata di un livello di protezione classificato B4 di AddArmor e include un pannello blindato e porte rinforzate in fibre composite, oltre, naturalmente, ai vetri antiproiettile, al tetto in acciaio resistente alle esplosioni, una protezione del serbatoio del carburante e sospensioni rinforzate per gestire tutto il peso in più.

La speciale Vantage dispone anche di uno scarico a prova di manomissione e pneumatici speciali. Come ultima dotazione da vere 'spie', non potevano mancare le maniglie delle porte con scossa elettrica, attivabile con la sola pressione di un pulsante. Il costo per questo kit di 'protezione' prodotto da AddArmor parte da 32.500 dollari, da aggiungere al costo del veicolo.

L'aggiunta di peso alla Vantage non ne ha però compromesso le prestazioni, anche perché, grazie all'utilizzo del Kevlar, i chilogrammi in più per la carrozzeria sono 'solo' 204 rispetto all'originale. Sotto al cofano batte un motore V8 biturbo da 4,0 litri di origine AMG e che produce 503 CV e 685 Nm di coppia, in modo che, nel caso la blindatura non dovesse bastare, si potrebbe sempre sceglie re per la fuga con una certa velocità.