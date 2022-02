Rally: Luca Panzani vince il 'Carnevale' su Skoda Fabia

Seconda vittoria consecutivasulle strade della Versilia per Luca Panzani, portacolori della scuderia Jolly Racing Team, concretizzata grazie ad una condotta aggressiva espressa fin dai primi chilometri di gara sulla Skoda Fabia Rally 2 al Rally di Carnevale. Sui restanti gradini del podio Antonio Rusce (Hyundai I20 R5) e 'Pedro', al debutto su Volkswagen Polo R5. È stato un dominio assoluto, quello di Panzani sulle strade del 38/o Rally del Carnevale, appuntamento che ha interessato le strade della Versilia nel fine settimana. Il pilota lucchese, al volante della Skoda Fabia R5 messa a disposizione e curata in campo gara da Pavel group, ha condiviso con la copilota Alessia Bertagna la seconda affermazione sulle strade 'disegnate' da Automobile Club Lucca, in co-organizzazione con Laserprom 015.