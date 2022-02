Maserati sponsor del torneo di tennis Rolex Monte-Carlo Masters

Maserati sarà sponsor del torneo di tennis Rolex Monte-Carlo Masters 2022, primo torneo europeo della categoria degli ATP Tour Master 1000. L'edizione di quest'anno avrà luogo dal 9 al 17 aprile e vedrà la partecipazione dell'élite del tennis mondiale. Maserati sarà presente con le ultime novità della sua gamma e come auto ufficiale, con una flotta dedicata ad accompagnare i giocatori e gli ospiti durante gli spostamenti.

L'intesa di sponsorship tra il Maserati e il Rolex Monte-Carlo Masters consente di arricchire il racconto dei valori del Marchio ad un pubblico internazionale durante uno dei tornei di tennis più prestigiosi del circuito, nonché evento riconosciuto a livello internazionale come il punto di riferimento per eleganza in puro lo stile "tennistico". Sin dalle sue radici, il mondo dello sport è sempre stato presente nel DNA di Maserati.

La Casa del Tridente reinterpreta i valori di passione e sportività attraverso l'innovazione tecnologica e un design unico: vittorie, trofei e volontà di competere per vincere sono, infatti, il filo conduttore dell'evento. Gli stessi valori che hanno guidato i Fratelli Maserati oltre 107 anni fa e che oggi si rinnovano sulle strade di tutto il mondo e sui rettangolo di terra battuta a Monte Carlo.