Campobasso, stop a noleggio monopattini elettrici

Per buona parte della scorsa estate hanno rappresentato croce e delizia per diversi cittadini ma, almeno per il momento, se ne dovrà fare a meno. Il Comune di Campobasso ha infatti revocato al gestore del servizio, una società di Guidonia Montecelio (Roma), la concessione relativa alla gestione del servizio di noleggio di monopattini elettrici.

Tra le motivazioni addotte nel provvedimento, i "numerosi disservizi e criticità nella gestione dello sharing dei monopattini e del noleggio e custodia delle bici presso la ciclostazione", l'impossibilità "ormai perdurante da oltre 3 mesi, di procedere al noleggio dei monopattini a causa di malfunzionamenti, non risolti, dell'app dedicata".