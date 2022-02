Senza patente da 14 anni fermato su auto senza assicurazione

Senza patente da 14 anni è stato fermato mentre guidava una macchina con l'assicurazione scaduta dal 2019 e senza revisione. L'uomo, commerciante di 50 anni, è stato denunciato dalla polizia locale di La Spezia.

Gli agenti hanno notato la macchina nel quartiere delle Pianazze e hanno deciso di fermarla. Il guidatore era senza documenti e così è stata chiamata la centrale operativa per un controllo al terminale. Dalla banca dati è emerso che al commerciante era stata revocata la patente nel 2008 e che il tribunale aveva anche disposto il divieto assoluto di guidare.

Dai controlli è anche emerso che l'auto era senza assicurazione dal 2019 e con la revisione scaduta nel 2018. Gli agenti lo hanno così denunciato per guida senza patente, circolazione con revisione scaduta e senza la prescritta copertura assicurativa, oltre che per violazione sugli obblighi derivanti dal sequestro del veicolo, per un totale di sanzioni che va da un minimo di 7.953 euro ad un massimo di 42.018 euro. Il veicolo è stato sequestrato.