Juan Manuel Fangio, all'asta la sua Mercedes-Benz 300 SL

Una quattro ruote appartenuta ad una leggenda delle auto è in vendita, con la Mercedes-Benz 300 SL Roadster di Juan Manuel Fangio che va all'asta da Sotheby's.

La vettura del cinque volte campione del mondo è il modello del 1958 che proprio la casa tedesca aveva regalato al pilota subito dopo il suo ritiro dal mondo delle corse.

I 72.951 segnati sul contachilometri sono stati per lo più macinati con Fangio alla guida in tutta Europa, prima che l'auto venisse spedita in Argentina, a casa del pilota. Da quello che si apprende dalla storia dell'auto ricostruita dalla casa d'aste, l a 300 SL rimase con il pilota per tutta la sua vita e fu infine inclusa tra i gioielli a quattro ruote nel suo museo a Balcarce.

L'auto andrà in vendita presso la prestigiosa casa d'aste a partire dal 28 febbraio, esattamente come è stata lasciata da Fangio, cioè con gli stessi sedili, lo stesso volante e lo stesso pomello del cambio utilizzato dal campione. La base d'asta non è stata dichiarata e non è dato quindi sapere a quanto potrebbe attestarsi un prezzo finale. Recentemente, però, una 300 SL Gullwing è stata venduta per 6.825.000 dollari, quindi si può immaginare che la Roadster di Fangio potrebbe attestarsi attorno ad una cifra simile, magari al rialzo.