Gordon Murray T33, 'tutto esaurito' già in prevendita

Un tutto esaurito già in prevendita per la Gordon Murray T.33. La Gordon Murray Automotive ha infatti annunciato di aver venduto tutte le sue supercar coupé T.33, ognuna delle quali costa 1.37 milioni di dollari, già all'apertura delle prevendite. I facoltosi clienti sparsi in tutto il mondo si sono così assicurati l'assegnazione di uno degli esemplari della supercar, la cui produzione è prevista in cento unità. "L'intero team di GMA - ha commentato il fondatore Gordon Murray - è entusiasta che tutti i 100 esemplari di T.33 abbiano trovato una casa così velocemente, dopo il lancio globale avvenuto poco più di una settimana fa. Non vediamo l'ora di dare il benvenuto nella famiglia GMA ai nuovi proprietari. Sono estremamente orgoglioso del nostro team che ha applicato incessantemente i nostri principi fondamentali per realizzare questa straordinaria auto". La nuova T.33 è stata pensata per essere meno radicale rispetto alla 'sorella maggiore' T.50, rispetto alla quale perde la posizione di guida centrale e l'aerodinamica assistita. Mantiene invece la combinazione di un motore V-12 aspirato con una trasmissione manuale. La mancanza di ali o prese d'aria deriva dall'impegno di Murray per un minimalismo elegante. "Non c'è nulla su questa macchina - ha spiegato Murray stesso - che non abbia una funzione". Il motore costruito da Cosworth è strettamente legato a quello della T.50 (e della T.50S Niki Lauda) e sviluppa una potenza di 607 cavalli a 10.500 giri al minuto.