Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, sound perfetto per i tunnel

Alzi la mano chi, passando al volante di un'auto sportiva all'interno di un tunnel, non ha sperimentato il piacere di sentire amplificato il sound dello scarico, che è una delle componenti sensoriali più forti durante la guida.



In Gran Bretagna Alfa Romeo è andata oltre - collaborando con gli esperti di acustica del team della Sandy Brown, la più grande società di consulenza acustica indipendente nel Regno Unito - per realizzare quello che è stato definito il Sound Tunnel Index della Gran Bretagna.

Un approccio originale quando emotivamente coinvolgente, visto che il 'sound' che è stato misurato e valutato all'interno dei tunnel artificiali e delle gallerie presi in considerazione proveniva dall'esclusivo suv Stelvio Quadrifoglio, che con il suo motore V6 2.9 bi-turbo da 510 Cv e lo scarico a 4 terminali, era perfetto per mettere a confronto la risposta sonora di queste inconsuete 'sale da concerto'.

Come evidenziano le registrazioni e le relative 'performance' del motore V6 di Stelvio Quadrifolgio (https://www.youtube.com/playlist?list=PLA9d4MpycqXvHBMzbp3R0bP- j50R6iMKJ) l'esperimento ha ribadito come tunnel e gallerie siano - proprio per il fatto di essere luoghi chiusi, in cui le onde sonore vengono amplificate dal fatto di rimbalzare sulle pareti - uno dei migliori ambienti per apprezzare appieno il sound del motore e dello scarico di un'auto, naturalmente rispettando chi si trova inconsapevolmente vicino a questa 'sala da concerto' e gli altri utenti.

La classifica, che per gli automobilisti italiani ha poco valore in quanto i luoghi sono pressoché sconosciuti, vede al primo posto il tunnel di Penmaenbach, lungo 658 metri, nel Galles del Nord. Con un traffico a senso unico per ciascuna delle doppie gallerie, un'eccellente superficie stradale e una caratteristica sezione a forma di U, il tunnel di Penmaenbach nel Galles del Nord ha fornito il miglior ambiente acustico per godersi il sound della Stelvio Quadrifoglio.

Al secondo posto il tunnel Saltash in Cornovaglia e al terzo quello di Beaminster nel Dorset. Proprio il secondo posto Saltash - ribadisce la nota di Alfa Romeo Uk - dimostra che le alte velocità su strada non sono essenziali per godersi un tunnel, visto che questo è soggetto a un limite di velocità di 30 miglia all'ora, cioè poco meno di 50 km/h.

"La forma e le dimensioni dei tunnel, la loro lunghezza e la velocità sulla strada - ha detto Richard King, Associate di Sandy Brown - ma anche i suoni di sottofondo come le altre auto, il flusso d'aria e il rumore dei pneumatici, hanno tutti un impatto sul suono che si sente durante la guida. Ciò è accresciuto in un suv ad alte prestazioni come lo Stelvio Quadrifoglio, dove la combinazione del motore V6 bi-turbo e del suono dello scarico si sommano nel creare emozione".