ZIL 114, la 'limousine' più potente dell'era sovietica

Si chiama ZIL 114 ed è stata la limousine più potente e più utilizzata dell'epoca sovietica. Usata, tra gli ultimi in ordine cronologico, anche dal Presidente della Mongolia come sua auto ufficiale, l'auto di lusso costruita da ZIL è stata ampiamente utilizzata dai membri del Politburo del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, prima del crollo del muro.

Stile simile ad una 'limo' americana dello stesso periodo, la ZIL 114 è in effetti notevolmente simile alla Chrysler Imperial del 1966, e proprio come per la 'rivale' americana, la 114 era alimentata da un poderoso motore V8. Introdotta sul mercato nel 1967 da ZIL, o Zavod Imeni Likhacheva, la limousine 'sovietica' era dedicata principalmente al trasporto dei politici più in vista dell'Unione Sovietica.

La ZIL 114 è stata ampiamente utilizzata all'interno dell'Unione Sovietica dai suoi leader e dai leader degli stati alleati, così come è stata trasportata a livello internazionale in occasione di vertici globali e incontri con capi di stato stranieri.

La ZIL 114 è anche apparsa nel libro dei Guinness dei Primati, nel 1974, come l'auto di produzione più pesante del mondo, spinto da un motore V8 da 300 CV e una velocità massima di 200 km/h.

Gli ingegneri della ZIL svilupparono la 114 per sostituire il modello 111 che era stato sviluppato alla fine degli anni Cinquanta. Sia la ZIL 111 che la ZIL 114 ricordavano molto le auto di produzione americana del periodo. La ZIL 114 era una vettura di lusso per l'epoca, dotata di servosterzo, aria condizionata, oltre a finestrini e sedili elettrici.