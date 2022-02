Woodworking Rolls-Royce Boat Tail, piacerebbe a Geppetto

Il nome di Trương Văn Đạo, un intraprendente e creativo vietnamita che abita nella città - altrettanto difficile da pronunciare - di Bắc Ninh, non è noto solo agli appassionati del fai da te, non fosse altro che per essere il tilolare del canale Woodworking Art (https://bit.ly/3mWOXpZ).



Per le sue ultime creazioni automobilistiche, interamente in legno, e soprattutto grazie ai social Trương Văn Đạo è diventato una 'star' di YouTube, con 1,06 milioni di iscritti al suo canale e con elogi che gli sono arrivati da Supercar Blondie, al secolo Alexandra Mary Darvall Hirchi, cioè la giornalista automotive più seguita al mondo con 70 milioni di follower.

I suoi sono lavori complessi che ne fanno una sorta di Mastro Geppetto dei nostri tempi e che esaltano comunque la capacità di realizzare con strumenti elettrici e manuali - partendo da legno che localmente costa 10 o 20 volte di meno che da noi - vere opere d'arte su ruote.

Come si può scoprire sul canale YouTube, con la scusa di accontentare il figlio (che non sembra però così interessato a questi 'giochi' per adulti) Trương Văn Đạo ha già costruito partendo da tavole grezze ricavate dal taglio del tronco, quelle che in gergo si definiscono 'massello', una serie di veicoli in scala e perfettamente funzionanti, compreso un carro armato.

Dopo Bmw 328, Ferrari 250 GTO, Bugatti Centodieci, Lamborghini Sian e varie altre supercar milionarie, più recentemente il creativo vietnamita si è esibito nella realizzazione in 68 giorni di lavoro (3 più della Sian, ma 2 meno della GTO) di una replica in scala della Rolls-Royce Boat tail, che con il suo costo di circa 20 milioni di euro è l'automobile più cara al mondo.

Si tratta, evidentemente, di un gioco ma anche di una provocazione, perché spendendo un paio di milioni di dong - cioè meno di 90 euro in moneta locale - Trương Văn Đạo è stato capace di offrire al figlio, e ai follower del suo canale, una Boat tail in miniatura completa perfino di vano posteriore apribile con telecomando e attrezzatura da picnic, dedicata a patatine e aranciata piuttosto che al caviale e allo champagne millesimato dell'originale.