Rally Italia Sardegna al via da Olbia il 2 giugno

Ritorna per la 19/a volta in Sardegna la tappa italiana del campionato mondiale Rally, in programma tra Olbia e Alghero dal 2 al 5 giugno.

A quattro mesi dal via della gara, con la pubblicazione della Rally Guide 1, primo documento ufficiale del Rally Italia Sardegna 2022, è stato svelato il percorso che ospiterà la corsa, organizzata dall'Automobile Club d'Italia con la partnership della Regione Sardegna.

La prova, quinta manche del Mondiale Rally, avrà un percorso composto da 21 prove speciali, suddivise in tre tappe per complessivi 314,31 km cronometrati. Il quartier generale ritorna quest'anno ad Alghero, con il parco assistenza allestito anche stavolta tra le banchine del porto turistico e il Piazzale della Pace, mentre sala stampa, direzione di gara e quartier generale saranno di nuovo ospitati a Lo Quarter.

Giovedì 2 giugno, alle 9.01, ci sarà lo shakedown di Olmedo (3,25 km) mentre nel pomeriggio ci sarà il trasferimento ad Olbia, dove verrà data la partenza ed ospitata alle 18.08 la speciale di apertura a Cabu Abbas (3,23 km). La gara riprenderà venerdì 3 alle 6.10, con partenza dal Molo Brin, con la prosecuzione della prima tappa composta da 8 prove speciali e 132,96 km cronometrati. Sabato 4 giugno come d'abitudine è prevista la giornata ricavata sugli sterrati del Monte Acuto, composta da 8 prove speciali e 134,84 km cronometrati. Infine domenica 5 giugno sono 43,28 i km cronometrati da percorrere suddivisi in quattro speciali.