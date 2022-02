La Fiat Turbina del Mauto nella bottega Larusmiani a Milano

La Fiat Turbina - prototipo sperimentale di vettura azionata da turbomotore a gas, presentato nell'aprile del 1954 - lascia per la prima volta le sale del Mauto - Museo Nazionale dell'Automobile per essere esposta nel celebre "quadrilatero della moda" di Milano. La vettura con le sue linee estreme e la sua originale livrea tricolore, è una delle icone più rappresentative della prestigiosa collezione del Museo torinese. Donata al Mauto direttamente da Fiat negli Anni Sessanta, la Turbina sarà esposta fino al 28 febbraio nelle vetrine della prestigiosa bottega Larusmiani di via Montenapoleone a Milano La Fiat Turbina fu presentata lo stesso anno, il 1954, in cui fu inaugurata la bottega Larusmiani in via Montenapoleone.

Esposta tra capi realizzati a mano da artigiani esperti e con materiali naturali, in una perfetta unione tra forma e funzionalità, la Fiat Turbina del Mauto "esprimerà la sintesi tra eccellenza progettuale e stile italiano". L'auto in partenza da Torino, prima di raggiungere Via Montenapoleone, "atterrerà" nello scalo Milano Prime a Linate.