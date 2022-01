Lombardia: dal 18/1 divieti anti-smog a Pavia e Mantova

Da domani, martedì 18 gennaio, saranno attivate nelle province di Pavia e Mantova le misure temporanee di primo livello. Lo comunica la Regione Lombardia in una nota in cui si spiega che "ieri è stato infatti registrato il quarto giorno consecutivo di superamento del limite giornaliero di PM10 in entrambe le province, con una media provinciale di 57,8 µg/müa Pavia e di 69,2 µg/mü a Mantova".

I divieti anti-smog restano attivi anche nelle province di Milano, Monza e Cremona. In relazione al traffico, le limitazioni si attivano nei Comuni con oltre 30.000 abitanti e in quelli aderenti su base volontaria in fascia 1 e 2. In questo caso non possono circolare le auto di classe fino a euro4 diesel, comprese quelle dotate di filtro antiparticolato, dalle 8.30 alle 18.30. oltre a quelle già soggette alle limitazioni permanenti.