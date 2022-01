Women's World Car of the Year, auto vincente attesa 8 marzo

È iniziata la procedura di valutazione e voto da parte delle giurate del premio Women's World Car of the Year per scegliere le migliori auto del 2022 suddivise nelle sei categorie urban, suv per famiglie, large car, large suv, performance car e infine pure 4x4 e pick-up.

Le esperte di motori, 55 giornaliste appartenenti a 40 differenti Paesi - con un pubblico valutato in oltre 500 milioni di persone - decreteranno dunque sei vincitori, scegliendoli fra quelli lanciati in almeno due mercati continentali fra gennaio e dicembre del 2021.

Il 14 febbraio Wwcoty annuncerà i sei modelli classificati al primo posto di ogni singola categoria e inizeranno le votazioni per il vincitore assoluto, l'auto dell'anno Wwcoty.

Il nome di questo modello, scelto fra i sei che hanno primeggiato nelle categorie, sarà annunciato nei giorni precedenti l'8 marzo, la data proclamata come International Women Drivers' Day.