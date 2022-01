Dakar: Carlos Sainz su Audi ha vinto l'11/ma tappa

Lo spagnolo Carlos Sainz ha vinto l'11/a e penultima tappa del rally Dakar 2022 un circuito con partenza e arrivo a Bisha e 346 km di prove speciali. Per il pilota dell'Audi è il secondo successo in questa edizione e il 41/o in assoluto, mentre per la casa tedesca, all'esordio nella corsa con una vettura ibrida, è il quarto. Al secondo posto si è classificato il francese Sébastien Loeb (Prodrive), staccato di 2'21'', e al terzo l'argentino Lucio Alvares (Overdrive Toyota). La classifica generale vede sempre in testa il qatariota Nasser Al-Attiyah (Toyota), oggi settimo con un distacco di sei minuti da Sainz ma ormai quasi certo del successo finale, dato che ha un vantaggio di oltre 28 minuti su Loeb.L'argentino Kevin Benavides, dopo l'amaro ritiro di ieri che lo estromesso dalla competizione, si è rifatto oggi vincendo con la sua Ktm la 11/a e penultima tappa del rally Dakar - un circuito di 346 km con partenza e arrivo a Bisha - precedendo di quattro secondi la GasGas del britannico Sam Sunderland e di oltre due minuti la Hero del portoghese Joaquim Rodriguez.

Nella classifica generale delle moto, Sunderland ha preso il comando grazie alla non felice prestazione odierna del francese Adrien Van Beveren, che ha accumulato 21 minuti di distacco al traguardo con la sua Yamaha ed è stato superato anche dal cileno Pablo Quintanilla (Honda) e dall'austriaco Matthias Walkner (Ktm). Danilo Petrucci è risalito al 17/o posto.