Campobasso, soste blu gratis per auto elettriche

Esenzione totale dal pagamento della sosta per tutte le auto elettriche, mentre per i veicoli ibridi sarà consentito ai possessori di sostare gratuitamente per il primo anno dalla data dell'immatricolazione. Lo ha stabilito la Giunta regionale di Campobasso che "ha inteso continuare a sostenere e incentivare la mobilità alternativa a zero emissioni o ridotto impatto ambientale". Inoltre, per i veicoli ibridi, nel secondo anno dalla data di immatricolazione è prevista l'esenzione totale dal pagamento della sosta con vincolo però di sostare su una sola strada a scelta dell'utente.

Confermata anche per il 2022 la possibilità per tutti i residenti o lavoratori nel centro storico, di poter stipulare abbonamenti per la sosta nelle strade a pagamento della zona murattiana con le stesse modalità e tariffe già previste per residenti e lavoratori.