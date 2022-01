Pininfarina: due Good Design Award 2021

Il Chicago Athenaeum premia il design Pininfarina attribuendo due Good Design Award per i progetti del simulatore di guida di vetture classiche, Leggenda, e per la macchina da caffè disegnata per Helvacioglu.

Giunto alla 71esima edizione, il Good Design Award è il più prestigioso, riconosciuto e storico programma di premi di design, organizzato annualmente dal Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design in collaborazione con l'European Centre for Architecture, Art, Design and Urban Studies. La giuria ha premiato l'estro creativo di Pininfarina che, grazie al suo approccio multidisciplinare, ha saputo fondere competenze eterogenee per creare prodotti unici e innovativi caratterizzati da influenze di diversi settori.

Leggenda è il simulatore di vetture classiche che ha l'obiettivo di far rivivere il fascino e l'eleganza delle vetture iconiche del passato grazie alle tecnologie del futuro.

Nato dalla collaborazione tra Pininfarina e Tcct, fornitore esclusivo di servizi per collezionisti di auto classiche. Il design del simulatore prende ispirazione dalla leggendaria Cisitalia 202, la prima vettura al mondo ad essere esposta permanentemente in un Museo di Arte Moderna, il MoMA di New York.

La macchina del caffè Helvacioglu ha una particolare configurazione che soddisfa le esigenze dei baristi che quotidianamente desiderano fare una grande quantità di caffè per i loro clienti (utilizzando i preset e i pulsanti superiori per un risultato facile e veloce).