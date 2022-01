Hyundai, celebrato un anno di riconoscimenti

Con la fine del 2021, Hyundai ha celebrato un anno di successi in Europa. Durante il corso degli ultimi 12 mesi, la casa coreana ha infatti ricevuto più di 110 riconoscimenti, più di quanti ne abbia mai vinti in un solo anno. Tra questi, Hyundai ha conseguito 10 titoli 'Car of the Year' per i modelli della sua gamma in Europa. Inoltre, la casa automobilistica è stata nominata 'Costruttore dell'anno' ai Top Gear Awards 2021. "Con oltre 110 premi in categorie che vanno dal design alla sostenibilità - ha affermato Michael Cole, Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe - Hyundai celebra un anno da record in Europa. Questi riconoscimenti dimostrano che la nostra leadership sui temi della mobilità del futuro viene riconosciuta non solo dai clienti Hyundai".

Nel 2021 Hyundai ha ampliato la sua gamma con il lancio di tre nuovi modelli: Ioniq 5, un crossover 100% elettrico di medie dimensioni, Bayon, un nuovo Urban SUV di segmento B progettato appositamente per l'Europa, oltre a Kona N, il primo SUV ad alte prestazioni del brand. Inoltre, la gamma Tucson è stata ampliata con un powertrain Plug-in Hybrid e con Tucson N Line, una versione sportiva ispirata a Hyundai N. Il successo del lancio di Ioniq 5 è stato rafforzato da una serie di premi di settore, tra cui 25 vittorie complessive in tutta Europa. Basata sulla Electric Global Modular Platform (E-GMP), sviluppata appositamente da Hyundai per i veicoli elettrici a batteria, Ioniq 5 è stata incoronata 'Car of the Year' da sei diversi enti di premiazione, tra cui il German Car of the Year.

Hyundai ha anche ottenuto i due più alti riconoscimenti ai recenti Top Gear Awards, i20 N è stata votata all'unanimità 'Auto dell'anno'. Allo stesso tempo, Hyundai ha ricevuto il premio 'Costruttore dell'anno' dalla rivista, in considerazione della sua gamma di modelli. Oltre a questo, l'azienda ha ricevuto il più alto punteggio per la reputazione di brand nel Regno Unito secondo l'Automotive Reputation Report 2021.

Numerosi, anche i riconoscimenti per il design e il look futuristico dei suoi modelli, molti dei quali progettati secondo l'identità di design 'Sensuous Sportiness' del brand, che combina valori emozionali con soluzioni innovative.

Altri riconoscimenti ottenuti dalla casa automobilistica sono quelli per il suo contributo alla sostenibilità. L'azienda ha compiuto diversi progressi nel settore dell'idrogeno, considerato una parte vitale del futuro della mobilità insieme ai veicoli elettrici a batteria. Negli ultimi anni, Hyundai ha sviluppato un ecosistema a idrogeno in Svizzera attraverso Hyundai Hydrogen Mobility e una joint venture con H2 Energy. HHM noleggia i camion Hyundai XCIENT Fuel Cell agli operatori commerciali su una base pay-per-use, il che significa che non c'è nessun investimento iniziale per i clienti delle flotte commerciali. Nel 2021, questa business case è stata premiata con il premio Watt d'Or nella categoria 'Mobilità ad alta efficienza energetica'. Questo riconoscimento viene assegnato ogni anno dall'Ufficio Federale dell'Energia alle aziende innovative che compiono progressi verso l'energia del futuro per la Svizzera.