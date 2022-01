Fiat Multipla, in Cina ha avuto anche una versione elettrica

Amata e odiata per un design sui generis, ma anche per caratteristiche ingegnose, la Fiat Multipla ha avuto una 'seconda vita' in Cina, anche in versione EV. Un design molto particolare e una cabina a 6 posti, il bizzarro modello Fiata è stato venduto in Cina da Zotye, dove ha preso anche le vesti di veicolo completamente elettrico. Sul mercato per la prima volta nel 1998, il modello ha fatto da subito parlare di sé per il design a doppio faro, l'insolita disposizione a due file a 6 posti, oltre che per il cruscotto che la rendevano molto particolare.



Nel 2004, la vettura ha subito un restyling con un design più convenzionale, attraverso anche l'adozione dei fari della Fiat Idea, mossa che ha esteso la vita della Multipla in Europa fino al 2010. La meno nota Multipla assemblata in Cina, è stata invece svelata alla fine del 2008 da Zotye Auto. Inizialmente, si chiamava Multiplan, ma in seguito è stato rinominata come M300 Langyue. La produzione cinese è nata come frutto di un accordo tra la casa automobilistica cinese e Fiat.

A partire dalla fine del 2010 e dopo che la vettura è stata dismessa in Europa, Zotye ha acquistato la linea di produzione da Fiat e ha iniziato a produrla in Cina. L'uso di parti di provenienza locale ha abbassato significativamente il suo prezzo.

Sotto al cofano c'era il motore a benzina originale Fiat da 1,6 litri che produceva 102 CV e 145 Nm di coppia. La variante completamente elettrica, però, era una novità assoluta alla quale solo i compratori cinesi hanno avuto accesso. La Zotye M300EV, o semplicemente l'E300 come fu poi rinominata, era alimentata da un motore elettrico anteriore che produceva 80 CV e 250 Nm di coppia.