L'Italia della 1000 Miglia, bellezza dei luoghi è evento web

Nessuna corsa stradale al mondo è così legata al territorio su cui si svolge come la 1000 Miglia.

Un binomio, quello dell'Italia e della Freccia Rossa, che negli anni ha permesso alla 1000 Miglia - prima con la competizione di velocità e poi con la rievocazione storica di regolarità - di diventare un evento di portata mondiale unico e irripetibile.

La 'grande bellezza' delle città attraversate fin nel cuore storico, gli scorci inimitabili dei borghi, il fascino e l'unicità dei paesaggi naturali - enfatizzati dalla passione delle persone che attendono il passaggio dei bolidi ai bordi delle strade - sono la miglior narrazione per la corsa più bella del mondo.

Ecco perché da quest'anno gli organizzatori della Freccia Rossa, con spirito di gratitudine e con desiderio di promuovere le eccellenze italiane, hanno deciso di raccontare il territorio tramite il progetto de 'L'Italia della 1000 Miglia'.

Un viaggio virtuale - accessibile attraverso il nuovo sito www.1000miglia.it e sui profili social Instagram e Facebook della gara - che permetterà, accompagnati dalla narrazione di personalità che vivono e lavorano in questi luoghi, di visitare luoghi storici e bellezze naturali sotto un punto di vista diverso da quello dei classici tour turistici.

Lo fa attraverso le esperienze vissute nell'edizione 2021: dopo le sei tappe di Brescia, Macerata, Cervia, Gaiole in Chianti, Parma e Carrara. Gli obiettivi delle telecamere e lo sguardo di attenti cronisti si è infatti rivolto verso altrettante destinazioni, 'tag' che non possono Così, con la complicità delle auto della Freccia Rossa, è stato possibile scoprire le bellezze di Verona dove l'Arena rappresenta il motore culturale ed economico della città. E collegare i valori artistici e culturali di Bologna alla unicità della Motor Valley dove, in un fazzoletto di territorio, convivono sei storiche marche si identificano con la passione per le supercar.

La 1000 Miglia in questo tour ha toccato anche la Franciacorta, terra nella quale la 'benzina' che fa rombare i motori della gastronomia è il meraviglioso vino che viene prodotto in questa zona. Il viaggio è poi arrivato fino alla Tuscia, un luogo quasi incontaminato in cui le lancette del tempo sembrano essersi fermate.

Infine il progetto della 1000 Miglia ha voluto rendere omaggio a due personalità come Giuseppe Verdi e Gabriele D'Annunzio nell'anno di due importanti ricorrenze: i 120 anni dalla morte del Maestro e i 100 anni dalla costruzione del Vittoriale. Così i cronisti hanno visitato Villa Verdi a Busseto e il complesso museale sul Lago di Garda, due luoghi magici sull'itinerario della Freccia Rossa. La pubblicazione dei video e delle fotografie che sintetizzano la bellezza dei luoghi de 'L'Italia della 1000 Miglia' - realizzato in collaborazione con la piattaforma digitale What Italy Is e coordinata dal direttore creativo e fotografo Brahmino - avverrà con due post settimanali dedicati a ognuna delle località.

Si inizia da Verona l'8 e il 10 dicembre, per passarei a Bologna il 13 e 17 dicembre. Le puntate dedicate al Vittoriale degli Italiani sono quelle del 20 e 22 dicembre, e quelle di Villa Verdi il 27 e 31 dicembre. Infine, la Franciacorta sarà protagonista de 'L'Italia della 1000 Miglia' il 3 e il 7 gennaio e la Tuscia il 10 e il 14 gennaio.