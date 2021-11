A Vicenza a marzo la 12/a edizione Mondomotori

Sarà a marzo 2022 la dodicesima edizione di Mondomotori, il salone rivolto al pubblico del Nord-Est che Italian Exhibition Group (Ieg) dedica ad auto, moto, bici e nuova mobilità. Sabato 19 e domenica 20 marzo, in fiera a Vicenza, tornerà l'esposizione di quattro e due ruote che mette a disposizione degli appassionati in cerca di novità dal mercato le anteprime dei marchi leader del settore, con un'attenzione particolare al mondo dell'elettrico declinato per auto, moto e bike.

Ieg, di concerto con espositori, associazioni e operatori dell'automotive, colloca l'appuntamento in un momento favorevole del calendario degli eventi di settore per intercettare la ripresa e il riassortimento dell'offerta, dopo lo stop provocato dalla pandemia alle forniture di materie prime e componenti.

Un'occasione per i concessionari di presentare nuovi modelli e per gli amanti dei motori di trovare occasioni e ispirazione, grazie anche alla collaborazione di partner qualificati tra cui Federmoto Veneto e Uiga - Unione Giornalisti Automotive.

Per i professionisti del settore corsi di aggiornamento su motori elettrici, sicurezza stradale e pneumatici. Spazio inoltre all'esperienza con tanti test-drive per toccare con mano i reali vantaggi dei veicoli green, meet&greet con atleti e occasioni di incontro con le associazioni del territorio.