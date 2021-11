Viabilità: a Firenze nuove aree con limite velocità a 30 km/h

Dalle Cascine alle Cure, dal Galluzzo all'Isolotto, da Gavinana a Castello senza dimenticare l'area di via delle Panche e i borghi di Peretola-Quaracchi-Brozzi. Sono le nuove 'zone 30' a Firenze che presto si aggiungeranno a quella già in funzione nel Villaggio Forlanini: si tratta di aree dove il limite massimo di velocità per i veicoli viene portato a 30 chilometri all'ora rispetto ai 50 chilometri orari previsti nelle aree urbane.

"La sicurezza stradale rimane una nostra priorità - ha dichiarato il sindaco Dario Nardella -. Limitare la velocità delle auto e delle moto in zone della città densamente popolate diminuirà il numero di incidenti e garantirà una migliore mobilità per chi va a piedi e in bicicletta. Senza dimenticare che le auto che vanno più piano inquinano meno, a tutto vantaggio dell'aria che respiriamo". "La realizzazione delle 'zone 30' con una minore velocità - ha aggiunto l'assessore alla mobilità Stefano Giorgetti - permette una maggiore sicurezza e convivenza tra auto, bici e pedoni".