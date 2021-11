Furti in serie su auto in sosta, denunciato 18enne a Cuneo

Con un martelletto frangivetro sottratto a un mezzo pubblico, di notte, aveva sfondato i finestrini di una ventina di auto parcheggiate nel centro di Cuneo, nella zona dello sferisterio, per rubare monete, occhiali, caricatori dei cellulari e altri oggetti di poco valore dentro gli abitacoli. Ma è stato visto da un passante che ha chiamato il 112 fornendo la descrizione del giovane, incluso come era vestito.

Così una pattuglia dell'Arma ha individuato dopo poco il ragazzo, appena maggiorenne, che è stato denunciato per furto aggravato e possesso di oggetti atti ad offendere. I carabinieri stanno raccogliendo le denunce delle persone derubate.