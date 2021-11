Manovra: Giorgetti, rifinanziamento ecobonus auto per il 2022

"Il Governo considera prioritario il settore dell'automotive. Non è da sottovalutare la possibilità, che il Governo appoggerà e che sta promuovendo, di inserire in legge di bilancio una misura di rifinanziamento per il 2022, tenendo conto delle ultime evoluzioni di mercato". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, nel corso del question time alla Camera.

"L'incentivo dell'ecobonus auto - ha evidenziato - è stato attivato per produrre benefici ambientali e per sostenere il comparto. E quindi si tratta di una misura rivolta alla riduzione delle emissioni inquinanti e parzialmente impattante sul sistema produttivo nazionale. Si tratta di misure gestite in sinergia con il ministero della transizione ecologica e con il ministero dell'economia per sostenere il comparto dell'automotive messo a dura prova dalla transizione a nuove tecnologie e dalla carenza di materie prime e semiconduttori".