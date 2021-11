Blizz Primatist, al Mauto 'la serata dei record'

Un evento per celebrare i grandi risultati ottenuti sul circuito di alta velocità del Nardò Technical Center dalla Blizz Primatist e dal suo pilota Gianmaria Aghem (classe 1947). "La serata dei record" è andata in scena ieri sera al Museo dell'Automobile di Torino ed è stata l'occasione per rivivere, dall'inizio alla fine, l'avventura cominciata ufficialmente il 17 aprile 2019 proprio al Mauto, durante la presentazione ufficiale dell'autovettura.

Dopo circa due anni da quel giorno, la Primatist è scesa in pista il 30 aprile e il primo maggio 2021, sul circuito di alta velocità del Nardò Technical Center. Si è trattato di un grandissimo successo con ben 7 record mondiali Fia nella Categoria VIII Classe 1 fino a 500 Kg e Classe 2 da 500 Kg a 1.000 Kg (era dal 2008 che non venivano registrati nuovi record sulla pista di Nardò). Qualche mese più tardi il cerchio si chiude con la presenza della monoposto alla prestigiosa Fiera Auto d'Epoca di Padova, l'esposizione del settore Veicoli Storici più importante d'Europa dopo quella di Essen, in Germania.

"È stata una grande avventura, a dir poco emozionante. Questa sera abbiamo voluto celebrare il percorso fatto, iniziato nel 2016. Un percorso con alti e bassi, pieno di ostacoli, ma che alla fine ha regalato a tutti noi dei risultati storici e incredibili. Adesso stiamo puntando un altro ambizioso obiettivo e, di conseguenza, nuovi record. L'idrogeno è una grande sfida e rappresenta una strada faticosa e in salita, ma noi ci proveremo" ha detto Aghem.