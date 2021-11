Mini Electric Festive, è un addobbo natalizio con 2.000 Led

Per tradizione, le luci accompagnano le decorazioni natalizie dei negozi e delle abitazioni, sottolineando la magia di questo periodo dell'anno. Un modo di generare emozioni che non è sfuggito ai dirigenti britannici di Mini che hanno condiviso con passione il progetto per il 2021 Nicholas 'Nico' Martin.

Come già negli anni precedenti, Nico porterà in giro per cinque settimane nel Regno Unito una speciale Mini Electric 'Festive' completamente addobbata con 2.000 punti luce Led fornite dalla italiana Twinkly - Ledworks, leader nelle cosiddette illuminazioni intelligenti.

Un vero capolavoro di creatività luminosa che avvolge un gioiello di creatività elettrica, e che è capace di attirare - con una silenziosa danza di colori e luci - l'attenzione su una raccolta di fondi per beneficienza che saranno destinati a MS Trust, Duchenne UK e Alzheimer's Society.

"Sono così felice di essere tornato con il tour di beneficenza Mini - ha commentato Nico una nuova opportunità per rallegrare le persone e anche di raccogliere fondi per le organizzazioni di beneficenza". Quest'anno, Nico ha aggiunto alla sua iniziativa raccontata in un video su YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=ERk8F_IqAQg) uno spot promosso dall'Alzheimer's Society e ha avuto il sostegno oltre che di Mini UK e della milanese Twinkly anche di Festive Lights, uno dei maggiori specialisti mondiali nella vendita di addobbi luminosi.