Bmw scende in pista nei prototipi ibridi Imsa LMDh del 2023

Ci sarà anche la Bmw nella prossima serie Imsa LMDh, unificata con quella Le Mans LMH nel nome dell'elettrificazione, che debutterà a livello mondiale nel 2023. La gestione di questa attività è stata affidata dalla Casa di Monaco a Rahal Letterman Lanigan, il team che già si occupa in Nord America dei programmi sportive della Bmw M8 GTE e delle altre attività Gtlm dal 2009.

L'auto, di cui Bmw ha diffuso un bozzetto del possibile aspetto, gareggerà nella serie unificata - nata appunto dall'unione tra i regolamenti LMDh e LMH - e che dal 2023 sarà la 'regina' delle corse sia in Europa che in America. Come previsto dalle norme l'auto sarà basata su un telaio LMP2 esistente - fornito in questo caso dalla Dallara - e sviluppato da Bmw per ospitare un proprio motore Quell'auto che si chiamerà, quasi certamente, Bmw M LMDh gareggerà inizialmente solo nelle competizioni IMSA 2023 - probabilmente in gennaio in occasione della prova di Daytona - mentre con è ancora definito un potenziale ingresso nella serie Le Mans, perché ciò richiederebbe un ulteriore coordinamento con il braccio europeo dell'azienda.

Ricordiamo che le vetture della serie LMDh avranno una unghezza di 5,1 metri, una larghezza di 2 e un passo di 3,15 metri, con un peso minimo di 1.030 kg. Il telaio sarà fornito alle scuderie oltre che da Dallara, anche da Ligier, Multimatic e Oreca.

Il regolamento per le nuove auto da pista del 2023 prevede poi che il gruppo propulsore possa essere acquistato dalla Gibson (che già collabora con tutti i team di LMP2 e alcuni di quelli presenti in LMP1) oppure sviluppato internamente utilizzando però componenti ibridi standard.

Sono obbligatorie invece la trasmissione X-Trac e il motore elettrico Bosch, azienda che fornisce anche dell'elettronica di potenza e il relativo software bloccato. La potenza complessiva del sistema ibrido è di 500 kW con una parte elettrica capace di erogare fino a 50 kW e recuperare 200 kW. La batteria è della Williams, che è fornitore anche delle Formula E Gen3.