Gruppo Horizon, partner di Gavio per fornitura Renegade PHEV

Nuova partnership per Horizon Automotive che ha annunciato l'accordo con il Gruppo Gavio per la fornitura delle prime auto in NLT ai nuovi giocatori americani della squadra Derthona Basket. Il Mobility Hub in Italia, che ha dalla sua nascita l'obiettivo di fornire soluzioni di mobilità flessibili, green e stress-free, in quanto a noleggio a lungo termine si affianca alla squadra che sta vivendo un momento di grande successo in Serie A1 e che è stata di recente acquisita dal Gruppo Gavio. La partnership si è avviata in tempi brevissimi e ha trovato nella Jeep Renegade PHEV del gruppo Stellantis il prodotto adatto alle esigenze della squadra tortonese.

Questo progetto ha inoltre sancito l'avvio della nuova collaborazione fra Horizon Automotive ed il Gruppo Gavio, anche per la sua flotta aziendale. Jeep Renegade 4xe è il SUV contraddistinto dall'energia ibrida e dalla capacità di affrontare in libertà ogni terreno, come da DNA del brand. Dalla parte della Renegade c'è la tecnologia ibrida plug-in che consente di viaggiare a zero emissioni e con un'autonomia urbana di circa 50 km in modalità full-electric, aumentando l'attenzione per l'ambiente, obiettivo condiviso con Horizon.

"Siamo orgogliosi di questa partnership con il Gruppo Gavio - ha commentato Luca Cantoni, CEO di Horizon Automotive - che riconosce il nostro ruolo di innovatori del noleggio a lungo termine con un'attenzione esclusiva verso i clienti in cerca di soluzioni su misura. Dopo l'innovativo servizio Drive it Easy, che mette a disposizione dei clienti un vero e proprio assistente personale, che si occupa di tutte le necessità legate all'auto, il primo Mobility Hub d'Italia compie un ulteriore passo in avanti verso la sostenibilità e la tecnologia. È significativa la nostra crescita come punto di riferimento sul territorio nazionale. Horizon Automotive porta nella realtà l'unione tra fisico e digitale concretizzando il concetto di 'Phygital'. Un modo innovativo di parlare al cliente, di ottimizzarne le necessità e seguirlo in ogni passo".