Fast & Furious, in vendita una delle Corvette di scena

È in vendita una delle due 'jump car' usate durante le riprese del film The Fast & Furious 5.



L'esemplare in questione è una replica della Corvette Grand Sport, sopravvissuta alle riprese del film a differenza della altre andate distrutte. Essendo stata concepita per poter 'saltare', il veicolo, a differenza dell'originale, non ha un motore anteriore ma posteriore, concepito per adattarsi ad un telaio personalizzato.

Anche se dall'esterno le forme rimangono quelle di una Corvette Grand Sport, prodotta negli anni Sessanta, questa vettura ha in realtà solamente un decina di anni ed è stata costruita dalla squadra di Mongoose Motorsports, gestita da Gary Krause, in Ohio. Concepita appositamente per il salto, per lei il team di meccanici ha sviluppato un telaio tubolare in acciaio che ospita un motore VW raffreddato ad aria montato nella parte posteriore, in modo da spostare il peso indietro.

La potenza viene trasmessa alle ruote posteriori tramite una trasmissione manuale a 4 marce, mentre le sospensioni sono state adeguate al compito dell'auto di scena. L'auto sarà messa all'asta da Mecum il prossimo mese di gennaio.