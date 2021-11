Anas: 25 milioni per la manutenzione delle strade sarde

Venticinque milioni per le strade della Sardegna. Arrivano dall'Anas: pubblicato sulla Gazzetta ufficiale l'esito di cinque gare d'appalto per lavori di manutenzione sulla rete viaria dell'isola. Gli interventi , da cinque milioni ciascuno, riguardano in particolare il risanamento della pavimentazione e del corpo stradale, la sistemazione dei versanti rocciosi e la protezione della strada.

Due gare per la manutenzione straordinaria del corpo stradale riguardano le zone di Cagliari e di Sassari. Altri due appalti relativi alla manutenzione straordinaria delle pavimentazioni per un valore complessivo di 10 milioni di euro, sono state assegnate per interventi nella città metropolitana di Cagliari e in provincia di Sassari. Un'altra gara, del valore di 5 milioni di euro, riguarda il sistema di protezione delle strade tra i costoni rocciosi. Gli affidamenti sono attivati mediante la procedura di accordo quadro di durata quadriennale. Una durata, spiega l'Anas, che "garantisce la possibilità di programmare ed eseguire i lavori con tempestività nel momento in cui si manifesta il bisogno, senza dover espletare una nuova gara di appalto, consentendo quindi risparmio di tempo e maggiore efficienza".