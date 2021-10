Kia: Al global ambassador Rafael Nadal una EV6 personalizzata

Il campione di tennis Rafael Nadal ha ricevuto un esemplare del nuovo crossover elettrico EV6 con cui si impegnerà a promuovere nel mondo la mobilità a zero emissioni. La cerimonia si è tenuta presso l'Accademia Rafa Nadal, a Manacor, città natale del campione, sull'isola di Maiorca. Durante l'evento, a Nadal è stata consegnata una versione personalizzata di EV6 GT-Line, espressione della medesima visione che lega Kia e il campione, ormai da lungo tempo: creare un mondo migliore ed essere di ispirazione per una nuova generazione di automobilisti, affinché abbraccino la mobilità elettrica.

L'evento, avvenuto a ridosso del lancio europeo del crossover EV6, ha voluto porre l'accento sulla nuova filosofia del gruppo "Movement that inspires". In linea con questa nuova iniziativa, Nadal utilizzerà il crossover EV6 per tutti i suoi spostamenti a Maiorca e nei principali tornei di tennis mondiali, come l'Australian Open del 2022. Nadal ha annunciato inoltre la sua volontà nel sostituire entro il 2022 tutti i veicoli a combustione interna impiegati attualmente presso l'Accademia e la Fondazione Rafa Nadal con veicoli elettrici.

"Il mio lavoro richiede frequenti spostamenti e il mio stile di vita per questo non si può definire completamente sostenibile. Tuttavia è mia ferma intenzione apportare tutte le modifiche necessarie per migliorarlo, a partire dall'uso personale del crossover EV6 a Maiorca e in altri luoghi", ha affermato Nadal. "Sono fortunato della collaborazione instaurata con Kia e pertanto grazie ad EV6 potrò perseguire meglio l'obiettivo di essere più sostenibile nella vita di tutti i giorni. Vorrei anche essere di ispirazione e d'esempio agli altri, suggerendo l'utilizzo di veicoli elettrici laddove sia possibile".

"In Kia crediamo fortemente nella nostra nuova filosofia secondo cui il movimento ispira le idee. EV6 è il modello che rappresenta questo nostro credo e siamo onorati di avere Rafa nel nostro team, come Kia Global Ambassador già ormai da 15 anni", ha affermato Artur Martins, Senior Vice President e Head of Kia's Global Brand e Customer Experience Division. "Nadal non è solo uno dei più grandi sportivi della storia, ma un'icona, vera fonte di ispirazione con il suo impegno costante nel cercare di avere un impatto positivo nel mondo attraverso le sue diverse attività".