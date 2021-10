Sampdoria ed Evo insieme per la stagione sportiva 2021/2022

Sampdoria ed Evo saranno insieme per la stagione sportiva 2021/2022. Il brand automobilistico italiano - specializzato in modelli bi-fuel ed elettrici low price - comparirà sulle divise da gioco dei blucerchiati in qualità di sleeve jersey sponsor per le gare di Serie A e Coppa Italia. "Siamo molto orgogliosi di questa sponsorship con la Sampdoria - ha dichiarato l'amministratore delegato di Dr Automobiles Groupe, Antonella Tortola -. Il nostro brand Evo ha debuttato sul mercato automotive nel 2020 e oggi fa il suo debutto anche nel mondo del calcio, legandosi ad una delle squadre più blasonate della Serie A. Abbiamo infatti scelto la Samp per la sua storia, per i suoi valori e per lo spirito fiero che da sempre contraddistingue i blucerchiati".