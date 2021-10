Inaugurata prima edizione Fiera Internazionale Fuoristrada

"Una manifestazione completa, dinamica, con espositori che credono in questo evento che mette il territorio al centro del mondo del 4x4 che i Comuni della Versilia accolgono con entusiasmo e che, grazie alla Federazione Italiana Fuoristrada, fa scoprire ed apprezzare anche il nostro territorio". Lo ha detto l'assessore al Turismo e alle attività produttive del Comune di Viareggio Alessandro Meciani in occasione dell'inaugurazione della prima edizione della Fiera Internazionale Fuoristrada in programma dal 15 al 17 ottobre in Versilia.

Sono presenti oltre 70 marchi fra auto, quad, van, camper, preparatori e aziende di componentistica dislocati su 11.250 metri quadrati. La Fiera offrirà un ventaglio di proposte diversificate, con due aree denominate Experience ed Expo.

L'area Expo sarà interamente a Viareggio, in Viale Europa. Qui verranno allestiti gli stand di molti e prestigiosi espositori legati al mondo off road. Nel comune di Massarosa, invece, ci sarà l'area Experience, a pochi minuti di distanza dall'area Expo, che rappresenterà l'aspetto dinamico della manifestazione, permettendo ai visitatori di provare i veicoli fuoristrada in un'area appositamente dedicata e di poter affrontare due percorsi di differente difficoltà e indipendenti tra loro, studiati per qualsiasi veicolo 4x4.