Suzuki, il futuro del 4x4 è sempre più 'green'

Dopo il 'tutto esaurito' alla decima edizione del Raduno Suzuki 4x4 dello scorso weekend, la casa di Hamamatsu si prepara ad un futuro sempre più green. Al Raduno, andato in scena lo scorso sabato a Carsoli (AQ), hanno preso parte più di 70 equipaggi, in arrivo da tutta Italia (da Trento a Palermo), tutti accumunati dalla passione per il fuoristrada, tutti su veicoli Suzuki rigorosamente 4x4.

Tra i partecipanti, anche Carolina Kostner a bordo di un Jimny in livrea MotoGP che ha affrontato il percorso più impegnativo. Tra gli ospiti, anche Giambattista Venditti, team manager della nazionale italiana Rugby che ha percorso a bordo di una Vitara Hybrid il tracciato SUV, e Renato Travaglia, pilota di rally plurititolato che a bordo di una Across Plug-In ha messo alla prova le sue capacità di guida anche nella guida 100% elettrica.

Per tradizione, la manifestazione non è infatti riservata ai soli piloti esperti o a quelle Suzuki con un equipaggiamento da off-road estremo. Al via sono si sono presentate tutte le 4x4 di Hamamatsu, di qualsiasi anno di produzione, dai primi Jimny degli anni Settanta fino alla più recente Across Plug-in, elettrica sempre e ibrida quando serve. Per dar modo ai partecipanti di divertirsi in tutta tranquillità l'Organizzazione ha proposto due percorsi che hanno attraversato il Parco Naturale dei Monti Simbruini.

L'occasione del decimo Raduno Suzuki 4x4 è stata anche l'occasione per confermare l'impegno di Suzuki a salvaguardare l'ambiente attraverso l'uso di tecnologie sempre più rispettose e all'avanguardia. Gli equipaggi Across Plug-in hanno percorso l'intero tragitto del raduno in modalità 100% elettrica, attraversando la Riserva Naturale dei Monti Simbruini in completo silenzio e senza emissioni nocive per l'ambiente circostante, dimostrando così che anche una vettura offroad può essere ecofriendly e che il mondo elettrico può convivere facilmente con il mondo delle avventure fuoristrada senza perderne in divertimento.