Concorso d'Eleganza Villa d'Este, esclusiva special edition

Non solo storia dell'automobile e incredibili esempi del collezionismo a 4 ruote, ma anche un'esclusivo sguardo sul futuro dell'auto e sul rapporto fra stili di vita, lusso ecocompatibile, cultura e mobilità.

Quella che si svolgerà a Villa d'Este dal 1. al 3 ottobre 2021, nel territorio di Cernobbio, sulle rive del Lago di Como, sarà probabilmente l'edizione più esclusiva del Concorso d'Eleganza Villa d'Este, perché le limitazioni richieste dalla situazione pandemica hanno imposto di limitare il numero degli accessi e dei 'gioielli' esposti, concentrando l'evento su circa 50 auto storiche selezionate in esclusiva.

Saranno divise in otto classi che - lo sottolineano i suggestivi titoli - mettono in luce le interpretazioni più emozionanti e attraenti della storia dell'automobile. Ci saranno la Classe A - Stile del XX secolo: da Touring Torpedo a Racy Roadster; la Classe B - Sviluppo del tema: spazio, ritmo e grazia; la Classe C - Showdown Showdown: Gran Bretagna e Germania combattono per la supremazia del lusso; la Classe D - Granturismo allïItaliana: alla ricerca della formula GT perfetta; la Classe E - Big Band dagli anni '40 ai fantastici anni '80: cinque decenni di gare di resistenza; la Classe F - Una passione per la perfezione: festeggiamo i 90 anni di Pininfarina; la Classe G - La nascita della Supercar: punti di riferimento in stile latino; e infine la Classe H - La prossima generazione: le hypercar degli Anni '90.

Per i limiti di partecipazione dettati dalle norme anti-Covid l'evento pubblico nel parco di Villa Erba e il Concorso di Motociclette non si terranno in questa edizione ma il pubblico affezionato potrà seguire la mitica sfilata di auto dalle 14 alle 16 di sabato 2 ottobre 2021 in livestream sul sito https://www.concorsodeleganzavilladeste.com Nell'edizione che segna il passaggio di testimone da Ulrich Knieps, che ha diretto il prestigioso Concorso d'Eleganza Villa d'Este dal 2014 al 2020 al capo di Bmw Group Classic, Helmut Käs, non mancheranno anche momenti di ulteriore esclusività. Il celebre artista Jeff Koons fornirà le prime informazioni sul suo progetto con Bmw della 8X Jeff Koons - una edizione limitata della M850i xDrive Gran Coupé - durante una presentazione in 'closed room'.

Questa collaborazione, che arriva dopo la Bmw M3 GT2 Art Car realizzata nel 2010, racchiude in sé precisione, raffinatezza e maestria artigianale, e si sposa perfettamente con l'atmosfera della residenza rinascimentale sulle sponde del Lago di Como.

Jeff Koons si unirà al capo del Bmw Group Design, Adrian van Hooydonk, per parlare della connessione tra arte e mobilità, ispirazione e creatività e dell'interazione tra queste diverse aree.

Bmw Group presenterà al Concorso d'Eleganza Villa d'Este di quest'anno anche un concetto pionieristico per la mobilità sostenibile: è la i Vision Circular, che era stata svelata allo IAA Mobility di Monaco pochi giorni fa. La vision car è stata progettata coerentemente sulla base dei principi dell'economia circolare. L'obiettivo è ottenere il 100% di utilizzo di materiali riciclati e il 100% di riciclabilità. Previsto anche il debutto mondiale della Rolls-Royce Boat Tail nel Mosaic Garden di Villa d'Este, l'apogeo iniziale di un progetto di costruzione di esemplari unici durato quattro anni per conto di tre clienti Rolls-Royce. La cabriolet ha una lunghezza di 5,80 m ed è caratterizzata da una lunga coda da barca (Boat Tail) che richiama il look degli yacht per fornire un accompagnamento perfetto per il viaggio lungo la favolosa strada tortuosa sulle rive del Lago di Como.

Anche quest'anno il programma del Concorso d'Eleganza prevede l'esposizione delle vetture partecipanti e l'incoronazione dei vincitori del concorso di bellezza più eleganti e tecnicamente eccellenti da parte della Giuria. Sabato verranno premiati i vincitori della Coppa dïOro Villa dïEste.

Per conoscere i trionfatori delle varie classi di veicoli, del Concorso d'Eleganza Design Award e del premio Best of Show per il vincitore assoluto di tutte le classi bisognerà attendere la domenica.