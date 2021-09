Mitsubishi Pajero viaggia 'fuorilegge' sui binari del treno

Che il fuoristrada Mitsubishi Pajero fosse capace di andare quasi dappertutto era cosa nota fra gli appassionati di off-road. Ma probabilmente nessuno aveva mai pensato di guidare questo robusto 4x4 su un binario ferroviario, per di più in 'servizio' cioè regolarmente utilizzato per gli spostamenti dei treni.

A Birmingham, in Inghilterra, questa incredibile divagazione - come testimonia il video della Brtish Transport Police https://www.youtube.com/watch?v=m_Ow1Hd1714 - si è concretizzata per iniziativa di un guidatore che ha dichiarato di averlo fatto, tra un passaggio a livello e l'altro, per risparmiare tempo.

La bravata off-road (o meglio on-rail) gli è però costata molto cara: immediatamente arrestato dopo aver cercato di fuggire abbandonando il Pajero, gli sono stati contestati il danneggiamento dei binari, il ritardo che hanno subito i treni obbligati ad attendere fino 8 ore il ripristino delle rotaie per un totale di 26mila euro, oltre alle multe che gli sono state elevate per aver circolato dove è rigorosamente vietato, senza l'assicurazione e perfino senza patente.