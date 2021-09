Fiat apre La Pista 500, giardino pensile più grande d'Europa

Si concretizza in questi giorni il progetto per creare sul tetto dello storico edificio del Lingotto, a Torino, il giardino pensile più grande d'Europa che è stato dedicato, con la denominazione 'La Pista 500', alla iconica Cinquecento.

Con una conferenza stampa che potrà essere seguita alle 17:30 del 22 settembre in streaming sul canale YouTube di Fiat (https://www.youtube.com/watch?v=-skpz42bl-I) il marchio Fiat scriverà una nuova pagina della sua lunga storia con la cerimonia di apertura di 'Casa 500' il museo dedicato a questo iconico modello, che è molto più di un museo dell'automobile.

Casa 500 e La Pista 500 sono progetti innovativi e sostenibili nell'ambito del programma 'Planting the seeds of our Future' che guardano al futuro del brand riaffermando con orgoglio le sue radici e che, insieme, diventeranno un nuovo punto di riferimento della città di Torino.