Volvo, sostenibilità e sicurezza al Volvo Studio di Milano

Sostenibilità e sicurezza passano da arte, musica e stile, per Volvo che inaugura una nuova stagione al Volvo Studio di Milano. Si comincia già oggi, martedì 7 settembre, con il primo dei quattro appuntamenti previsti dal ciclo Autunno Boreale, che porta il pubblico alla scoperta dei suoni e dei colori della Scandinavia sotto l'Aurora Boreale, per un omaggio alla cultura del Grande Nord.

Protagonista dell'incontro inaugurale è la cantautrice Ólöf Arnalds, la più giovane cantante della lunga tradizione folk islandese. Giovedì 7 ottobre sarà quindi il turno di Kimmo Pohjonen, icona della musica finlandese che ha rivoluzionato il modo di suonare la fisarmonica e ha composto musiche per film, danza e teatro. Giovedì 4 novembre andrà invece in scena il norvegese Jens Christian Bugge Wesseltoft, che ha fatto del connubio jazz-elettronica la sua bandiera ed il suo cavallo di battaglia. A chiudere la rassegna, giovedì 18 novembre sarà il pianista jazz Bobo Stenson.

Dedicata alla sicurezza è invece l'iniziativa Avant-Young 2021, articolata su quattro appuntamenti affidati all'estro creativo di giovani artisti provenienti da altrettante accademie d'arte storiche italiane: Venezia, Bologna, Firenze, Milano. Il tema che Volvo ha assegnato e sul quale gli artisti attiveranno la loro creatività è quello della sicurezza, da sempre valore cardine del brand. Per ciascuna accademia, tre studenti selezionati sono invitati a presentare o realizzare ex-novo una loro opera al Volvo Studio Milano. Dopo una giornata di premiazione, le opere degli artisti resteranno esposte al Volvo Studio Milano per due giorni. Le giornate espositive previste sono quattro: giovedì 9 e giovedì 16 settembre, giovedì 11 e giovedì 25 novembre. Alla sostenibilità saranno invece dedicati gli appuntamenti in programma per il 21 e 22 settembre, tra video e moda.