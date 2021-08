IAA Mobiity Monaco, programma Bmw per workshop ed eventi

E' davvero completo il programma degli eventi che il Gruppo Bmw ha messo in calendario in occasione di IAA Mobility Monaco. Dal 6 (la giornata della stampa, che precede l'apertura al pubblico) e fino al 12 settembre, si svolgeranno le complesso del Bmw Welt - a fianco degli headquarter della Casa - workshop giornalieri e 'genius session' su elettromobilità, economia circolare e sostenibilità, oltre a mostre di nuovi modelli green nella piazze della città di Monaco.

Di spicco, in questo calendario, il digital live talk dal Future Forum al Bmw Welt sull'economia circolare il 9 settembre. I visitatori potranno anche sperimentare concetti innovativi di micromobilità su emozionanti circuiti di prova. Oltre a un'esposizione di innovativi concept per il trasporto urbano, ci saranno Bmw E-Scooter, e l'originale monopattino elettrico X2City. Il programma è completato da uno speciale highlight cinematografico per immergersi in un fantastico mondo virtuale e da un'ampia gamma di visite guidate.

Durante questo periodo, il BMW Welt sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 9 del mattino alle 8 di sera. Focus sull'economia circolare: workshop, digital live talk e approfondimenti. In particolare, un inedito workshop sull'economia circolare per i più giovani si terrà per la prima volta allo IAA nel Junior Campus del Bmw Welt. Chiunque abbia 12 anni o più potrà fare - 14 volte al giorno, dal 7 al 12 settembre, dalle 8:20 alle 19:00, ogni 40 minuti - un'esperienza pratica dell'economia circolare in sessioni di 35 minuti, incontrare quattro 'eroi circolari' e creare prodotti funzionali partendo dalla plastica usata.

Il 9 settembre, invece, al Future Forum al Bmw Welt, esperti di economia e politica animeranno il digital live talk gratuito 'Reclaim the Future: Let's Close the Loop: Creating a Circular Economy' per discutere delle opportunità e delle sfide dell'economia circolare. In questo ambito sono previste anche le 'Genius Sessions' ogni 30 minuti, tenute in tedesco e inglese, in cui vengono esaminati gli argomenti 'On the Way to Emission-free Mobility', 'Charging Made Easy - The Future is Electric' e 'Dalla produzione al riciclaggio: la sostenibilità nel Gruppo Bmw'. La diretta streaming dell'evento in inglese è disponibile sul sito web del Future Forum del Bmw Welt e sul canale Facebook di Bmw Welt e di Bmw Museum.