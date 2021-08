Motor Valley Experience: tour Canossa a bordo delle Ducati

Da due protagonisti assoluti del Made in Italy come Ducati e Canossa Events è nato il Motor Valley Experience: il tour andrà in scena dal 24 al 26 settembre per esplorare il territorio in cui nascono i motori più performanti al mondo.

Al centro dell'esperienza on the road le Multistrada V4 S, Multistrada 950 S e Monster 1200 per vivere alla massima potenza la guida sportiva, il fascino delle factory della Motor Valley e i sapori della tradizione emiliano-romagnola.

Non poteva mancare, poi, in questo roadtrip la rivoluzionaria Multistrada V4 S da 170 cv. In totale tre nuovissimi prodotti della casa di Borgo Panigale che permetteranno agli appassionati di vivere la strada in sicurezza, senza tuttavia rinunciare all' emblematica sportività Ducati. Un viaggio su due ruote in cui affronteranno le curve e i saliscendi dell'Appennino modenese e dei colli bolognesi.

La Motor Valley è la Terra dei Motori, che i partecipanti scopriranno incontrando il genio creativo di Horacio Pagani durante la visita alla sua Factory e visitando il Museo Ferrari di Maranello con VIP Experience attraverso un itinerario disegnato appositamente da Canossa Events.

Il tour farà tappa anche nei ristoranti dei grandi chef emiliani conosciuti in tutto il mondo. Un'occasione per tutti i biker e gli appassionati del settore delle due ruote per vivere pienamente la Motor Valley, patria del motorismo italiano.