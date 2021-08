Moto: Marco Simoncelli, documentario Sky a 10 anni scomparsa

Sky annuncia le riprese di SIC (working title) il documentario Sky Original, prodotto da Fremantle Italy e Mowe. Si tratta della storia di Marco Simoncelli, pilota italiano di MotoGP che, prima di approdare alla massima categoria, ha vinto il titolo iridato nella classe 250. Il documentario racconta la parabola umana e professionale del giovane motociclista ripercorrendo proprio la stagione 2008, quando Marco, dopo un anno di cadute, difficoltà e accesi duelli, ribaltando ogni pronostico vincerà il campionato mondiale sul circuito di Sepang in Malesia. Lo stesso su cui perderà fatalmente la vita tre anni più tardi a soli 24 anni.

A dieci anni dalla sua scomparsa, attraverso interviste e ricordi inediti, il documentario propone un ritratto intenso del campione.

La regia è di Alice Filippi ("Sul più bello", "'78 - Vai piano ma vinci"), scritto da Alice Filippi, Vanessa Picciarelli e Francesco Scarrone. Prodotto da Ettore Paternò e Roberta Trovato. "Sky Documentaries - Roberto Pisoni, Director of Entertainment Channels di Sky Italia, ha dichiarato - è il canale perfetto per proporre storie che hanno lasciato il segno.

Oltre alle grandi biografie e alle migliori docu-serie internazionali, siamo felici di poter raccontare, con i documentari Sky Original, personaggi e storie italiane memorabili. Per questo abbiamo deciso di dedicare a Marco Simoncelli un ricordo intimo ed 'eroico' a dieci anni dalla sua scomparsa. "Sic" è la storia di un campione che resta indimenticabile" SIC arriverà in prima assoluta prossimamente su Sky Documentaries e in streaming su NOW.